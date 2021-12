Ladrão de carros é preso no Candeal de Brotas

O ladrão de carros Gerson Gomes dos Santos, o "Paulista", de 32 anos, foi preso nesta terça-feira, 29, no Candeal de Brotas, por investigadores da 6ª Delegacia Territorial (DT). Gerson estava em um Ford Fiesta branco que foi roubado no Parque Júlio César no sábado, 26, informou a Polícia Civil. No carro, foram encontrados pertences da vítima.

Já na delegacia, a dona do veículo reconheceu Gerson como o homem que a assaltou e levou seu veículo. De acordo com a delegada Maria Dail Sá, titular da delegacia, a vítima afirmou ainda que ele agiu sozinho e estava armado.

Gerson foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Mata Escura.

adblock ativo