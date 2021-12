Ladrão de carro preso em janeiro é solto e volta a roubar

Gustavo Silva Ferreira, o "Sossói", foi preso, na quarta-feira, 18, no bairro de Pernambués, em Salvador. Ele é apontado, pela Polícia Civil, como um dos líderes do tráfico de drogas, em Itinga, e autor de diversos roubos de veículos em Salvador e RMS.

Carros encontrados com Gustavo (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

De acordo com a Polícia Civil, Gustavo foi abordado dirigindo uma picape que estava com as placas adulteradas e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falsificado. O delegado Dermeval Amoedo, titular da DRFRV, informou que a picape era roubada, com registro feito em São Paulo.

Com o desdobramento da prisão, os policiais se dirigiram ao bairro de Pernambués e encontraram um Pálio tomado de assalto, na terça-feira, 17, no Imbuí. Um revólver calibre 38, munições e maconha também foram apreendidos. O titular da DRFRV informou que "Sossói" é suspeito de homicídios relacionados ao tráfico de drogas, em Itinga.

Em janeiro deste ano, ele também foi preso pela DRFRV, ao ser flagrado com três carros roubados. "Ele cumpriu pena por dois meses e recebeu o alvará de soltura da Justiça, voltando a roubar automóveis. Foi quando passamos a investigá-lo", informou Amoedo.

A PC divulgou ainda que depois de autuado em flagrante por roubo, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, uso de documento falso, porte ilegal de arma e tráfico drogas, "Sossói" foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na Avenida ACM.

Os veículos e o material apreendidos serão periciados no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

