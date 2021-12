Ladrão de carro é preso após denúncia

Emerson Silva dos Santos, 22 anos, foi detido nesta quinta-feira, 11, por investigadores das equipes Jaguar 17 e 18 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), após denúncias. Ele foi localizado, por volta das 2h da tarde, no Lobato com um Ford Fiesta preto com a placa clonada (JRX - 5141).

Getúlio Barbosa, coordenador do Serviço de Investigação (SI) da DRFRV, informou que Emerson e um comparsa, ainda não identificado, roubaram o carro no dia 20 de julho, na Barra. Segundo ele, logo depois da prisão do suspeito, o dono do veículo compareceu à delegacia e o reconheceu como sendo o homem que lhe abordou com uma arma.

"A vítima não teve dúvida de que foi ele. Estamos tentando identificar o outro", afirmou o coordenador. Ainda segundo Barbosa, Emerson é um velho conhecido da polícia e já responde a dois processos por homicídio e tráfico de drogas. "Ele é perigosíssimo. Disseram que ele mata para um tarficante do Lobato", completou o policial.

Roubo no Detran

Fábio Santos Souza, o Binho, também foi preso por investigadores da DRFRV, nesta quinta. Ele foi detido às 8h da manhã, pelos policiais do Jaguar 9, na Estação Rodoviária, após roubar o celular de uma senhora, no estacionamento do Detran.

Segundo Getúlio Barbosa, Binho se aproximou, disse que estava armado e tomou o celular. Na delegacia, ele foi reconhecido pela mulher e foi autuado em flagrante por roubo.

