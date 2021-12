Ladeira do Cacau tem tráfego liberado nesta quarta

Após quatro anos de interdição devido a um deslizamento de terra, a Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano, terá o trânsito liberado na manhã desta quarta-feira, 8. A cerimônia acontece às 10h, com a presença do prefeito de Salvador, ACM Neto.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a previsão é que mais de 40 mil veículos trafeguem por dia pela região, que continuará em obras para melhorias como a construção de uma escadaria e mais dez habitações, que devem ser concluídas em 90 dias.

Durante esta primeira semana, duas equipes com seis agentes de trânsito permanecerão de plantão nas duas extremidades da ladeira, com o objetivo de orientar motoristas e monitorar o fluxo único no local.

A Ladeira do Cacau - que interliga as localidades de São Caetano, Capelinha, Boa Vista, Fazenda Grande do Retiro e Largo do Tanque - recebeu nova pavimentação, implantação de um novo sistema de esgotamento pluvial e melhorias habitacionais nas unidades localizadas em áreas afetadas pelos serviços.

