Ladeira do Cacau é entregue à população após reforma

Depois de passar por uma requalificação que durou dois anos, a Ladeira do Cacau, no bairro de São Caetano, foi entregue nesta quinta-feira, 16, pela prefeitura de Salvador. Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação, passeio, requalificação e construção de casas, além da contenção de encosta.

Interditada desde 2011, a via que é um dos principais acessos entre as localidades de São Caetano, Capelinha, Boa Vista, Fazenda Grande do Retiro e Largo do Tanque.

"Por se tratar de uma região populosa, a interdição acabou agravando o problema de trânsito", explicou o prefeito ACM Neto". "Em função de imprevistos, a obra não ficou pronta no tempo desejado, mas o importante é que estamos entregando a ladeira com qualidade", completou.

Além das obras na ladeira, dez novas residências populares foram entregues famílias que perderam as casas ou possuem imóveis em situação de risco.

"Investimos em soluções para segurança das famílias que moram nessa encosta, além de melhorias habitacionais", disse o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana.

Novas Moradias

Depois de perder sua casa em um deslizamento de terra em 2009, a doméstica Rosangêla Santos, de 49 anos, recebeu, a chave de uma das dez novas unidades habitacionais que foram sorteadas para moradores da região. "Posso dormir feliz agora", comemorou.

Lenilda Pereira, 39, também foi contemplada, após um ano de aluguel social, benefício oferecido pela prefeitura para quem perdeu ou possui imóvel em situação de risco. "Quem mora em encosta sabe o quanto é difícil esse período de chuvas", disse.

