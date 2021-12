Ladeira da Montanha é interditada para limpeza neste sábado

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) interditou o tráfego de veículos na Ladeira da Montanha, em Salvador, às 7h deste sábado, 29, para a realização de serviços de limpeza na encosta pela Limpurb.

De acordo com a Transalvador, o trabalho tem início previsto para as 9h, e o trânsito deve ser normalizado às 15h.

As linhas de ônibus que trafegam pelo local serão desviadas pelo Túnel Américo Simas, Vale de Nazaré, Av. Joana Angélica, Av. Sete de Setembro e retorno do Sulacap, até que a via seja totalmente liberada.

