Laces auxiliam pessoas com calvície a mudar visual

Já se perguntou como as divas pop Beyoncé, Rihanna e Lady Gaga mudam o visual por minuto? As lace wigs - ou simplesmente laces - são a resposta. Apesar do termo, elas são nada mais que perucas, só que com uma diferença: "As wigs [perucas] normais são ultrapassadas, não deixam o couro cabeludo respirar e não são tão naturais", explica Mona Bamburusema, apaixonada e adepta do mundo lace.

Além disso, o método também é um incentivo para deixar as madeixas bem cuidadas, já que é necessário hidratar e dar mais atenção aos fios para usá-lo.

"É uma forma de autovalorização. Você aprende a gostar do seu cabelo", pontua Mona. Não é à toa que a lace é uma ótima opção para quem tem problemas capilares ou está passando por uma quimioterapia, por exemplo.

Como agride menos o cabelo, a lace também pode ser uma substituta do mega hair. Além do quesito saúde, é uma troca que não pesa tanto no bolso. Se o mega custa cerca de R$ 700 (sem contar a manutenção), uma lace wig chega a custar R$ 400,00 e é mais durável. Vai depender se ela é sintética ou humana, o tamanho, a marca, a densidade, entre outros aspectos.

Também, há diversos tipos, como a front lace- só para a parte dianteira da cabeça - e full lace - para todo o cabelo. A tela que prende os fios ainda simula a cor do seu couro cabeludo, para parecer o mais natural possível - e é bem simples de colocar. Porém, não basta só usá-las. Mona explica que é preciso cuidar das laces como se fosse um cabelo normal. Para desembaraçá-las, a indicação é usar produtos específicos para as wigs.

adblock ativo