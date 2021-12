Laboratório de tecnologia para jovens carentes é inaugurado em bairro de Salvador

Na sexta-feira, 5, às 10h, será inaugurado no bairro da Paz um laboratório de tecnologia no Conselho de Moradores da comunidade. A unidade é a terceira instalada em Salvador e a expectativa é de atender em um ano, 150 jovens do bairro, entre entre 10 e 18 anos.

O projeto é uma iniciativa do Include em parceria com Instituto Campus Party (ICP), SEBRAE, SECTI (Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação), Ministério de Ciência e Tecnologia (MCTIC), e patrocínio da Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC.

Para Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party, o projeto tem como objetivo promover a inclusão social e econômica para jovens carentes e que por falta de oportunidade não são inclusas no universo tecnológico. "Através de aulas de eletrônica, mecânica, sensores, robótica e programação, eles aprendem e são estimulados a desenvolver soluções para resolver problemas dentro das suas comunidades, sem precisar acionar pessoas de fora ou sair de lá. E o melhor, sendo remunerados com ganhos monetários para ajudarem as suas famílias”, explica.

Nos primeiros encontros, os jovens serão apresentados para a turma e logo após irão discutir os problemas que eles enfrentam no bairro. Já nos encontros seguintes, os alunos serão divididos em grupo e passarão a desenvolver e construir soluções para os problemas. “Entre 30% e 40% dos alunos que frequentam as aulas já adquirem conhecimento suficiente em quatro ou cinco meses para ganhar dinheiro sem precisar sair da comunidade, só criando e vendendo sistemas e tecnologias que ajudarão a sanar esses problemas enfrentados lá dentro”, completa Farruggia.

A iniciativa já conta com laboratórios em funcionamento no Piauí, em Brasília e em Pato Branco (Paraná), e está com mais de 100 laboratórios em vias de instalação em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Natal, Alagoas e Rondônia. O projeto tem como objetivo final implementar até 10 mil laboratórios nos próximos quatro anos, impactando adolescentes de todo o Brasil por meio da tecnologia.

Instalações e material

O laboratório será composto por aparelhos de primeira linha como drones, computadores, impressoras 3D, óculos de realidade virtual, entre outros. Os computadores serão oferecidos por meio do Centro de Reciclagem de Computadores, do MCTIC e os materiais de ensino são semelhantes com o material oferecido por escolas privadas e laboratórios maker.

adblock ativo