Laboratório baiano começa a realizar testes de zika vírus

O Laboratório Central de Saúde Pública Prof. Gonçalo Moniz (Lacen-BA), em Brotas, dispõe de insumos para 300 testes de zika vírus, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). O material foi adquirido na semana passada, com recursos do Ministério da Saúde (MS).

O Lacen é um dos onze laboratórios públicos capacitados pelo MS para realizar o diagnóstico de zika. Além destes, há cinco unidades que são referência no país para os testes e a prioridade é dada a gestantes e bebês com microcefalia. De acordo com a Sesab, as amostras avaliadas são coletadas em postos de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais e encaminhadas para o Lacen.

A técnica utilizada é a RT-PCR (polymerase chain reaction), que possibilita encontrar o vírus da zika em amostras de sangue de pacientes com até cinco dias da doença. Mas é recomendada a coleta em até três dias.

"No mês de janeiro será distribuído para os laboratórios públicos de todo o país, pelo Ministério da Saúde, insumos que permitem a sorologia para dosagem de anticorpo. Deste modo, será possível identificar os anticorpos na fase aguda ou de memória", ressaltou, por meio de nota, a Sesab.

Este tipo de teste permite identificar os anticorpos com até 30 dias da doença. A Sesab não informou, no entanto, quantos destes testes já foram realizados.

Mutirão e combate

Um mutirão para exames oftalmológicos em bebês com microcefalia foi realizado, na manhã desta segunda-feira, 21, no Hospital Geral Roberto Santos (Cabula).

Trinta bebês foram submetidos a avaliações médicas e tiveram que dilatar as pupilas antes da realização do mapeamento da retina. Destes, dez apresentaram alterações no fundo de olho. Os profissionais usaram o equipamento de alta tecnologia Retcan, para percepção maior da estrutura ocular dos recém-nascidos.

Segundo a Sesab, "até o último dia 19, mais de 271 casos suspeitos de microcefalia ocorreram em 62 municípios baianos, tendo Salvador registrado 141".

Na capital, a prefeitura iniciou, sábado, a Operação Verão contra o Aedes aegypti. Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, Isabel Guimarães, a ação inclui a ampliação das equipes de UBV Costal (máquinas portáteis de pulverização de inseticida) e call center de controle vetorial (3202-1808), com equipe voltada para receber denúncias de focos e casos suspeitos.

