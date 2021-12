Lá Fora Pet Park oferece creche para cães

A Lá Fora Pet Park retorna à capital baiana em sua segunda edição neste sábado, 27, e domingo, 28, e, reúne desfiles, área de recreação, estandes de clínicas veterinárias, venda de produtos de pet shop e feira de adoção, além da primeira edição das Petpíadas.



Os visitantes que não dispensam dos cuidados com seu animal de estimação, têm um motivo a mais para participar do evento. Trata-se de uma parceria com a Vila Cani, empresa especializada em hospedagem de cães, que dará a possibilidade dos clientes deixarem seus pets em segurança enquanto for às compras. O serviço exclusivo de creche tem custo de uma taxa de R$ 15 pelo período de uma hora.



O funcionamento da Lá Fora Pet Park é das 16h às 21h, no estacionamento externo do Piso L1 do Salvador Shopping, com entrada gratuita.



Em respeito às restrições sanitárias para transitar no interior do centro de compras, que possui áreas de alimentação em todos os pisos, os clientes têm, ainda, a opção de utilizar seus próprios carrinhos ou bolsas apropriadas para o transporte de animais.

