Kombi pega fogo na avenida Garibaldi

Uma Kombi pegou fogo na avenida Garibaldi, sentido Centro, na manhã desta quinta-feira, 1º. Bombeiros estiveram no local e debelaram as chamas por volta das 9h40, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

O veículo já foi removido da via, que estava perto do viaduto que dá acesso à Federação, e tráfego já voltou a fluir sem retenção. Cerca de 40 minutos antes, o trânsito na região ficou complicado. O congestionamento chegou a atingir a Lucaia. As circunstâncias do incidente são desconhecidas.

Corpo de Bombeiros apagou o fogo na Avenida Garibaldi, sentido centro. #Trânsito fluindo sem retenção. Fotos: SSP - BA pic.twitter.com/94rU9vNuEd — Transalvador (@Transalvador1) 1 de fevereiro de 2018

