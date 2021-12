Kit para a Lavagem do Bonfim é vendido por R$ 38

Ja começaram as vendas para o Kit da Lavagem do Bonfim, que ocorre em 17 de janeiro. O conjunto custa R$ 38, e é composto por uma camiseta, boné e uma garrafinha de água com suporte.

A caminhada é promovida pela Basílica Santuário Senhor do Bonfim e todo o montante arrecadado com às vendas será destinado ao projeto Bom Samaritano da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, uma das atividades da pastoral que presta assistência a mais de 300 pessoas carentes de Salvador.

As vendas ocorrem até o dia 16 de janeiro no shopping Center Lapa em estande no piso L1.

