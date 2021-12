Em vídeo distribuído à imprensa nesta sexta-feira, 27, a médica Kátia Vargas, que responde a processo criminal, acusada de matar o casal de irmãos Emanuel e Emanuelle no dia 11 de outubro, no bairro de Ondina, em Salvador, criticou a exposição que sua família tem sofrido.

"Apareceram fotos de meus filhos na televisão, apesar de serem menores de idade. Meu marido foi exposto. Minha clínica foi ameaçada de depredação. Recebemos ameaça de morte. Minha filha ficou sem ir para a escola durante mais de um mês por conta disso",diz a médica no vídeo.

Kátia Vargas aguarda o julgamento em liberdade e diz, na gravação, que "não teve culpa no acidente". Dirigindo-se à mãe dos irmãos, afirma que não matou "esses meninos. Foi um acidente trágico, mais para ela do que para mim, porque, apesar do sofrimento, eu estou viva".

Em seguida, diz que sabe "que essa dor não tem preço, não tem tamanho, não tem tempo para passar. Não sei nem se passa". Kátia Vargas diz, em outro trecho que mandou rezar missa para a mãe e para os adolescentes mortos. Veja o vídeo:

Da Redação Kátia Vargas reclama em vídeo da exposição de sua família

adblock ativo