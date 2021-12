Juventude faz carta com demandas e deliberações

Durante o Acampamento Intercontinental da Juventude (AIJ), localizado no Parque de Exposições, que integra o Fórum Social Mundial (FSM), foi escrita a carta da juventude que sistematiza todas as demandas e deliberações para ações mundiais.

A carta foi baseada nos sete principais eixos de discussão da Assembleia Mundial da Juventude, na tarde da quarta-feira passada, e será o principal documento apresentado pela juventude ao FSM. “A construção da carta trata das necessidades e particularidades da juventude mundial que precisam ser atendidas. O AIJ recebeu convidados que tinham experiências marcantes com os eixos temáticos e contribuíram de modo único na produção do documento”, destaca Silas Santos, responsável pela organização do acampamento.

Entre as temáticas discutidas no AIJ estão: direito a reprodução de mulheres, povos indígenas, diversidade de gênero e direitos LGBTs, vidas negras e questões raciais, mídias livres, direitos humanos e ao meio ambiente, xenofobia e intolerâncias, trabalho e economia e os rumos da educação.

A partir das relatorias das rodas de discussão, a carta foi composta e será apresentada na Assembleia de Mulheres – “Mulheres contra o Machismo, o Racismo, a LGBTfobia e por Democracia, a partir das 9h, e na Assembleia dos Movimentos, Povos e Territórios em Resistências, às 14h, no Terreiro de Jesus.

No sábado será também divulgado, durante a Ágora dos Futuros, quando será proposto o compartilhamento livre por meio de rodas de conversas, exposições de cartazes e manifestações artísticas, o estabelecimento de alianças feitas durante o FSM.

A Ágora integra a agenda de ações pós-fóruns e será na Universidade Federal da Bahia (Ufba), no campus de Ondina. Para Lindi Silva, estudante do bacharelado interdisciplinar em saúde e voluntária na organização do AIJ, que teve início em marcha com minitrio pela Barra no último domingo, o acampamento é um sonho sendo realizado.

“Se pensarmos o que isso representa para a juventude, o poder de acreditar na mudança e de nossas ações sobre a estrutura social, podemos pensar em mudar o que nos é imposto”, afirma. A organização do AIJ relata que cerca de duas mil pessoas estão no acampamento.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo