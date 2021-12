Justiceiros executam homem suspeito de praticar roubos em Mata Escura

Um homem, ainda não identificado, foi executado com diversos tiros na cabeça, costas e braço direito, por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira, 26, na rua São João, na localidade do Campo da Bola, no bairro de Mata Escura.

O corpo estava próximo a um canal de esgoto e só foi resgatado seis horas após o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) receber o chamado, pois a região é de difícil acesso.

Policiais militares da 48ª Companhia Independente da PM (Sussuarana) precisaram da ajuda de um morador para chegar ao local. Antes, os agentes já haviam realizado rondas em todo o bairro.

Conforme um morador que preferiu não se identificar, a vítima foi levada ao local por um grupo de criminosos, após praticar roubos na rua Direta, a principal do bairro. “Pegaram ele lá em cima e trouxeram para cá. Foram eles [bandidos] mesmo”, disse.

O homem era negro, de estatura baixa, magro e aparentava ter entre 29 e 35 anos. Ele tinha o nome “Maria” tatuado nas costas e trajava duas bermudas, uma de tactel floral branca e preta e outra de malha na cor azul, que estava por baixo da primeira. A vítima também usava um anel prateado no dedo mindinho da mão direita.

Babilônia

Segundo informações do Cicom, momentos antes do corpo ser localizado, populares ligaram para denunciar que um homem estava sendo espancado e conduzido amarrado à localidade da Babilônia. Ele foi executado em uma rua próxima à Babilônia.

Um policial militar revelou que uma testemunha afirmou que a vítima não era moradora da rua, no entanto, vivia no bairro e era conhecida pelo apelido de Coroa. Nenhum familiar da vítima esteve no local durante o levantamento cadavérico para confirmar a informação do PM.

Ainda de acordo com o o policial militar, a região da Mata Escura onde o corpo do homem foi encontrado é comandada pela facção criminosa Bonde do Maluco (BDM).

