Justiça volta atrás e expede prisão preventiva de suspeito

Após negar o pedido de prisão temporária em desfavor de Andrei Jesus dos Santos, de 22 anos, o Lacoste, a Justiça voltou atrás e acatou a solicitação da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico), na tarde desta quinta-feira, 9, e converteu a prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva.

Horas antes, a juíza Rita de Cássia Ramos de Carvalho, plantonista da Central de Flagrantes, assinou uma decisão interlocutória indeferindo a prisão dele a pedido do promotor de justiça Waldemar Leão da Silva, do Ministério Público do Estado.

Na decisão, a juíza justifica ter negado a prisão de Lacoste por falta do laudo cadavérico que comprovasse a morte do cantor e compositor Felipe Yves Magalhães Gomes, 22. Ao ser preso, ele confessou à polícia participação na morte do jovem.

A Justiça também concedeu as prisões preventivas de Ueslei Silva Sarinho, o Helres, e de Railson Couto dos Santos, o Penga, ambos de 22 anos. Eles permanecem foragidos.

Medida socioeducadiva

Além de Lacoste, um adolescente de 17 anos foi apreendido e também assumiu ter matado Felipe. Ele foi internado na Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case) e vai cumprir medida socioeducadiva.

O revólver calibre 38 usado no crime estava com o adolescente e foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia.

Segundo um policial, um quinto suspeito conhecido como Nonô também participou do assassinato de Felipe. A prisão dele não foi solicitada.

