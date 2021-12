Justiça solta ex-PM flagrado em escuta telefônica com Prisco

O advogado e ex-policial militar David Salomão, que foi preso por participação na greve da PM, foi solto pela Justiça na noite desta terça-feira (13), em Salvador. De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça (TJ), o alvará de soltura foi emitido pela 2ª Vara Crime de Salvador.

Salomão foi detido em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e depois transferido para a sede da Polinter, na Piedade, em Salvador, onde estava preso. Ele foi flagrado em escutas telefônicas conversando com o presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares (Aspra), Marcos Prisco.

No diálogo, ele diz que vai fechar a BR-116 e queimar ônibus. Após a exibição da conversa, ele deu entrevista alegando que não cometeu crime, já que não consumou a ameaça.

