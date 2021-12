Justiça revoga prisão de guarda municipal suspeito de matar representante comercial em casa de show

O guarda municipal Nailton Adorno do Espírito Santo teve a prisão revogada pela Justiça, ele é acusado de participação na morte do representante comercial Marcelo Tosta Santos, 36 anos, morto a tiros na casa de shows Coliseu do Forró, em Patamares, em dezembro do ano passado.

Após o crime, Nailton ficou internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O guarda deixou a unidade médica de cadeira de rodas no dia 5 de Janeiro e foi direto para o Complexo Penitenciário da Mata Escura. Ele responde por homicídio qualificado.

A decisão saiu depois que a Justiça deferiu o argumento dos advogados de defesa, que alegou que o guarda municipal apresenta problemas de saúde, em decorrência do tiro que levou da pistola que matou Marcelo, durante uma confusão.

O outro guarda municipal que participou do crime, Ricardo Luiz da Silva Fonseca, também apontado por testemunhas como autor dos disparos, continua foragido.

