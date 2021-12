Justiça ordena indenização para vítima de estupro no extinto Aeroclube

Cerca de 12 anos depois do caso que envolveu o estupro de uma criança na área interna do extinto Aeroclube Plaza Show, localizado na orla da Boca do Rio, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) julgou como procedente o pedido de indenização por danos morais para a vítima.

O Consórcio Parques Urbanos, responsável pela administração do estabelecimento comercial, foi condenado a pagar o valor de R$ 100 mil com correção monetária.

De acordo com o TJ, o processo foi sentenciado e publicado no Diário do Poder Judiciário (DPJ) no final do ano de 2016. No entanto, o recurso de apelação foi julgado como procedente pelo relator Augusto de Lima, da Primeira Câmara Cível, e publicado nesta quinta-feira, 5.

A apelação cível ocorreu no âmbito como danos morais, sendo que na época o caso envolveu uma criança. A vítima sofreu o crime de estupro praticado no interior do estabelecimento comercial, em outubro de 2005.

Sigilo

De acordo com a ementa publicada no DPJ, o indivíduo que praticou o crime estava armado. Segundo o Tribunal de Justiça, como o processo envolveu, na época, uma criança, a tramitação corre em segredo de Justiça.

Até a publicação desta reportagem, o A TARDE não conseguiu contato com o Consórcio Parques Urbanos, que na época era responsável pelo Shopping Aeroclube Plaza para falar sobre o assunto.

* Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

