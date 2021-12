Justiça obriga Bradesco a manter tratamento de Perrone

A Justiça rejeitou o recurso do Banco Bradesco contra o pagamento do tratamento médico do músico Paulo Perrone, vítima de uma saidinha bancária em 2011. A decição foi do Juiz Cláudio Fernandes de Oliveira, da 12ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Comarca de Salvador.

Anteriormente ficou determinado que a empresa assumiria os custos do tratamento de Perrone e uma multa diária de R$ 500 foi estipulada em caso de descumprimento da ordem judicial. Contudo, o banco recorreu desta decisão, e o recurso agora foi rejeitado pela justiça.

O Bradesco ainda não se pronunciou, mas existe a possibilidade do banco recorrer novamente da decisão judicial.

