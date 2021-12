Justiça nega recurso e Kátia Vargas vai a júri popular

A médica Kátia Vargas vai a júri popular pela morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias. O pedido de recurso da defesa foi negado nesta terça-feira, 22, em sessão extraordinária na 2ª Turma, da 2ª Câmara Criminal. Ainda cabe recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os desembargadores também negaram o pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA) de revogação da liberdade provisória da médica, concedida em dezembro do ano passado. Com isso, Kátia Vargas vai aguardar julgamento em liberdade. Ainda não há data para início do júri popular.

Daniel Keller, advogado da família dos irmãos, afirmou que é uma grande vitória a decisão de manter o juri popular. O advogado ainda disse que a família está satisfeita com a decisão e confia muito na justiça. "Trabalhamos desde o início para que ela fosse a juri popular. Foi uma grande vitória, mas ainda cabe recurso à defesa, vamos aguardar", comentou.



Já o advogado da médica Kátia Vargas, Sérgio Habbib, informou que vai, sim, entrar com recurso, tanto no STJ quanto no Supremo Tribunal Federal (STF). "Os dois recursos hoje foram negados, mas vou recorrer no STJ e STF, pois entendo que ela é inocente. Por isso a peço a mudança de crime doloso para culposo, quando não há intenção de matar, e que é julgado pelo tribunal e não juri popular", falou.

A médica é acusada de matar os irmãos em outubro de 2013. Eles estavam em uma moto quando se envolveram em acidente com o carro de Kátia Vargas.

O inquérito policial e a acusação do Ministério Público (MP) consideram que a médica provocou a colisão de forma intencional. A batida projetou Emanuel e Emanuelle contra um poste. Eles não resistiram ao choque e morreram no local.

Antes do acidente, Emanuel teria discutido com a médica após ser fechado por ela. Testemunhas alegam que ela perseguiu os irmãos em seguida.



Vídeo mostra carro da médica e moto com os irmãos em Ondina

