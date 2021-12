Justiça libera obra embargada de marginal da Paralela

A conclusão da obra da via marginal da avenida Luís Viana Filho (Paralela) foi liberada pela Justiça nesta segunda-feira, 29. Embargada desde março deste ano, a obra foi iniciada em 2013 após Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Estadual (MPE), o Shopping Paralela, a Coelba e a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC), mediado pela Secretaria de Urbanismo e Transporte do Município (Semut).

O objetivo da obra é ligar a avenida Pinto Aguiar a Orlando Gomes, em Patamares, sem que seja necessário trafegar pela via principal, de maior intensidade. Segundo informações da Prefeitura, a promotora Hortênsia Pinho, da 6ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia, entrou com uma ação contra a continuação da obra no início deste ano.

A Prefeitura e o Shopping Paralela entraram com recursos para derrubar o embargo, que foi acatado pela Justiça esta semana. O investimento na construção da marginal é de R$ 10 milhões, sendo que a verba é do Shopping Paralela, Coelba e FTC. Ainda de acordo com a Prefeitura, com o fim do embargo, a obra será retomada imediatamente.

