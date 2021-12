Justiça libera construção de restaurante para comerciários

A Justiça derrubou nesta terça, 26, liminar que barrava as obras de construção do Restaurante dos Comerciários, do Serviço Social do Comércio (Sesc) que ocorriam no Salvador Shopping. O espaço será construído para oferecer refeições com preço mais em conta aos trabalhadores do centro de compras.

As obras estavam suspensas desde a decisão anterior, de 26 de junho, após uma ação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Bahia (Abrasel), que alega que a comida será vendida a preço inferior aos da praça de alimentação e irá diminuir a clientela nos estabelecimentos.

