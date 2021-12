Justiça impede ação de sindicato e postos voltam a funcionar

Os postos de combustíveis que estavam parados, em Salvador, desde o início da greve dos frentistas na segunda-feira, voltaram a funcionar nesta quinta-feira, 13, por conta de decisão judicial. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniências do Estado da Bahia (Sindicombustíveis), José Augusto Costa, a Justiça atendeu os pedidos impetrados por cada dono de posto da cidade, determinando que o movimento grevista deixe de fazer piquetes, impedindo o trabalho dos profissionais. "Não se pode impedir o direito de ir e vir dos cidadãos e o direito de cada frentista trabalhar", afirmou.

De acordo com os sindicatos de patrões e frentistas, o único posto que ainda continua mobilizado, com manifestações, é o da avenida Tancredo Neves, com a bandeira Shell.

O diretor de imprensa do Sindicato dos Trabalhadores em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo no Estado da Bahia (Sinposba), Paulo Félix, disse que o departamento jurídico do sindicato já entrou na justiça para reverter a decisão. Segundo ele, foi estipulada multa diária de R$ 10 mil caso a mobilização continuasse dentro dos postos.

"Nós estamos apostando no diálogo e conversas estão acontecendo no intuito de não trazer mais transtornos para a população. Estamos abertos a negociar", afirmou Félix.

Sobre uma possibilidade de acordo, José disse que deseja um entendimento com os grevistas. "Esta situação é ruim para nós e para a sociedade como um todo que está sendo prejudicada", disse.

Mediação

Na tarde da quarta-feira, 12, representantes das duas categorias estiveram reunidos no Ministério Público do Trabalho (MPT), mas não chegaram a um acordo.

A categoria reivindica reajuste salarial de 15%, porém, durante a reunião, o valor chegou a 12%. Na pauta, também está sendo exigido aumento de 35% no tíquete-alimentação que dá um total de R$ 195 reais por mês. Os patrões oferecem reajuste salarial 9% e 15,8% para o tíquete.

Caso patrões e Sinposba não cheguem a um acordo, o sindicato que representa os frentistas informou que se conseguirem por vias judiciais derrubarem as liminares, o movimento deverá ser intensificado, com a presença da federação nacional da categoria além de reduzir a cota de postos funcionando.

