Justiça do Trabalho proíbe funcionamento de shoppings nos dias de eleição

Os shoppings centers de Salvador estão proibidos de exigirem trabalho dos empregados em lojas e unidades administrativas neste domingo, 7, quando acontece o primeiro turno das eleições 2018, e em um eventual segundo turno.

A determinação partiu do juiz do Trabalho José Arnaldo de Oliveira, substituto da 18ª Vara do Trabalho de Salvador, que estipulou multa de R$ 1 mil por cada empregado que trabalhar neste dia. O valor será revertido para o Sindicato dos Empregados no Comércio da Cidade do Salvador. Já o Sindicato dos Lojistas foi notificado nesta sexta-feira, 5, por um oficial de Justiça.

A decisão foi tomada a partir de uma ação movida pelo sindicato dos empregados contra o dos lojistas. Na decisão, o juiz declara ser imprescindível a ‘celebração de nova convenção coletiva para definir o trabalho nos domingos neste caso’. A última convenção expirou em 28/2/2018.

