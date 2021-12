Justiça do Trabalho faz ação de conscientização em shopping

Os juízes do trabalho saíram em comitiva pelo 1º piso do Shopping da Bahia distribuindo o "Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil". Na ocasião, também foi lançada a exposição "Um Mundo Sem Trabalho Infantil", uma parceria do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) e o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

“O trabalho infantil retira o acesso à educação e, consequentemente, compromete a possibilidade futura de uma criança ter uma posição mais favorável na vida econômica e profissional”, destacou o corregedor-geral, ministro Lelio Bentes. Segundo o ministro, a união entre juízes do trabalho e o Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) ampliam a ação que a exposição evidencia. A instalação conta com banners e telões em todo shopping.

Ao longo deste ano a campanha será levada aos mais diversos lugares. O objetivo é sensibilizar a população sobre a necessidade de combater o trabalho infantil e ressaltar a importância em se promover o respeito aos direitos da infância, especialmente a educação de qualidade.

10 razões

O “cartão vermelho” da campanha expõe 10 razões pelas quais menores não devem trabalhar. O material foi distribuído pelos juízes do trabalho na praça de alimentação do centro de compras. Também foram entregues revistas com histórias em quadrinhos para as crianças. A juíza auxiliar da presidência do TRT5 e gestora do programa do trabalho infantil na Bahia ,Doroteia Azevedo, explicou que este ano a exposição segue o modelo de itinerância e já passou pelo Salvador Shopping, no Dia Mundial de Combate ao Trabalho (12 de julho), e pelo Fórum da Justiça do Trabalho, no Comércio.

“A intenção é continuar fazendo a campanha. O que precisa acabar não é a campanha, mas sim o trabalho infantil”, diz. Na avaliação da juíza, por assumir caráter de sensibilização e conscientização, é difícil medir o retorno da campanha. “É algo muito particular, mas, ao tomar conhecimento, as pessoas vão evitando que as crianças sejam exploradas. Ainda assim, a Bahia ainda tem muito a fazer. Nós estamos no segundo estado do Brasil que mais tem trabalho infantil”, destaca.

“O MPT-BA rende elogios para a campanha realizada pela parceria do TRT5 e o TST. É importante que a sociedade tome conhecimento de que o trabalho infantil é uma chaga social que ainda existe em nossa nação”, avalia Luís Carneiro Filho, procurador-chefe do MPT-Ba. Para Luís, a rede de proteção formada pelo órgãos tem uma forte importância nos direitos da criança e acrescenta: “Proteção integral traduz-se num jargão: lugar de criança é na escola”, diz.

* Sob a supervisão da jornalista Rita Conrado

adblock ativo