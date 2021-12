Justiça determina venda do Hospital Espanhol para pagar dívida trabalhista

A Justiça do Trabalho determinou a venda do Hospital Espanhol, na Barra, para o pagamento de dívidas trabalhistas. Em decisão divulgada nesta sexta-feira, 2, o desembargador do Juízo de Conciliação de 2ª Instância (JC2), Jeferson Alves Silva Muricy, ordena a publicação de edital de venda do empreendimento.

O desembargador argumenta que a Real Sociedade Espanhola de Beneficência não teve êxito na tentativa de alienação particular do hospital. Além disso, não teria indicado outros bens passíveis de execução para quitar débito trabalhista estimado em cerca de R$ 135 milhões.

O edital de venda deve ser elaborado pela Coordenadoria de Execução e Expropriação do TRT5-BA e será divulgado no Diário Eletrônico do TRT e em jornais de circulação local e nacional.

