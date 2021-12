Justiça determina que shopping pague indenização para família de médica morta

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) determinou que o Shopping da Bahia pague indenização à família da pediatra Rita de Cássia Tavares Martinez. Ela foi sequestrada, juntamente com a filha de 1 ano e oito meses, por Gilvan Cléssio de Assis, 35 anos, em 6 de setembro de 2009, no estacionamento do antigo shopping Iguatemi.

A decisão foi publicada no Diário de Justiça do Estado da Bahia, no último dia 19. A justiça determinou o pagamento de indenização para a filha da médica, o marido e a mãe dela. Além disso, foi estabelecido que o shopping deve pagar pensão para a filha da pediatra, que atualmente tem 10 anos.

A médica, de 39 anos, foi encontrada morta em uma fazenda na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo. A criança foi achada por policiais dentro do carro, sem nenhum ferimento.

Por meio de nota, a assessoria do shopping informou que está acompanhando o processo e que só irá se pronunciar após concluído o trâmite jurídico.

