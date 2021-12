Justiça determina que Prefeitura de Salvador garanta vagas na pré-escola e creches

A Justiça determinou que a Prefeitura de Salvador providencie a matrícula na pré-escola para crianças entre 4 e 5 anos e nas creches, para quem tem até 3 anos. A medida vale para quem se inscreveu e não foi contemplado no sorteio eletrônico realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SMED).

A determinação foi tomada após ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), que comprovou a insuficiência de vagas nas unidades.

De acordo com a MP-BA, as crianças devem ser matriculadas em locais próximos às suas residências ou em instituições públicas com a devida oferta de transporte escolar, respeitando os limites de estrutura e quantitativo de alunos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educação (CME).

A Secretaria de Educação também terá um ano, no máximo, para fazer um levantamento a demanda reprimida de educação infantil. O objetivo é definir um cronograma de ampliação do sistema.

A promotora de Justiça, Cíntia Guanaes, que integra o Grupo de Atuação Especial na Defesa da Educação (Geduc) e gerencia o projeto de educação inclusiva do MP, declarou que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o acesso à escola.

A equipe do Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação, mas a assessora não foi localizada até a publicação desta reportagem.

