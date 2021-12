Justiça determina leilão de casas e apartamentos em Salvador e RM

Apartamentos, terrenos e casas em bairros nobres de Salvador e na região metropolitana serão leiloados nos dias 7 e 14 de agosto. Há imóveis em diversos bairros da capital baiana, como na Pituba, Brotas, Barra, Horto Florestal, Patamares, Ondina e Itaigara. Há ainda propriedade em Barra de Jacuípe, na Linha Verde.

Além dos imóveis, também serão leiloados veículos, móveis e eletrônicos. Os lances são variados e há desconto de até 40% do valor de avaliação do lote. Os imóveis e produtos foram apreendidos pela 2ª e 8ª varas de Juizado Especial.

Interessados podem enviar as ofertas de forma presencial no Fórum do Imbuí ou online pelo site do leiloeiro oficial Rodrigo Brandel. É necessário informar CPF e RG para pessoa física e CNPJ, para jurídica.

