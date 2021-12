Justiça determina fim de travessia operada por lanchas

O juiz Ruy Eduardo Almeida Brito, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, determinou a suspensão da travessia de passageiros pelas lanchas que fazem a linha Mar Grande-Salvador. Ele acatou argumento da Associação dos Consumidores do Estado da Bahia (Aceba), que ingressou com ação cautelar alegando falta de segurança para usuários do serviço. Mas a Capitania dos Portos, responsável pela fiscalização das embarcações, garante que as lanchas atendem a todos os critérios de segurança.

As lanchas continuaram realizando a travessia normalmente, nesta quarta-feira, 12, porque a Justiça não notificou a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), responsável pela fiscalização do sistema de transporte.

O diretor-executivo da Agerba, Renato Andrade, disse que vai ingressar com um agravo de instrumento contestando a decisão judicial. Enquanto não ocorrer uma decisão final (transitada em julgado), a expectativa da agência é que a travessia continue operando, para não causar prejuízo a cerca de 10 mil pessoas que utilizam as lanchas diariamente.

A Aceba e o presidente da entidade, Nivaldo da Silva Cruz, ingressaram com a ação cautelar em janeiro de 2007. Desde então, o processo tramitou na 6ª Vara da Fazenda Pública, sendo que, no dia 10 deste mês, o juiz Ruy Eduardo Almeida Brito julgou procedente a alegação da associação sobre o risco para os passageiros, em função do “serviço precário fornecido” pelas lanchas.

O magistrado disse que a Aceba demonstrou os riscos por meio de filmagens, recortes de jornais e fotografias anexadas ao processo. Mas o juiz admitiu que não consultou a Capitania dos Portos da Bahia em relação à situação de segurança das embarcações. Também não foram realizadas inspeções nos barcos, determinadas pela Justiça.

A Capitania dos Portos informou que as lanchas são rigorosamente inspecionadas, anualmente, pela Marinha do Brasil. Após as inspeções, os barcos recebem o Certificado de Segurança da Navegação (CSN ), emitido pela capitania. As lanchas “encontram-se aptas a operar em relação à segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar”, diz trecho da nota enviada ao A TARDE pela capitania.

O presidente da Associação dos Transportes Marítimos (Astramar), que representa empresas que prestam o serviço em lanchas, Jacinto Chagas, suspeita que a empresa TWB, que opera o sistema ferryboat, esteja por trás da Aceba.

Em outra ação judicial, a Aceba pede a suspensão da travessia porque a Astramar não possui concessão pública para operar as linhas. A TARDE não conseguiu contatar os autores da ação: a associação nem o seu presidente, na sede da empresa, no início da noite desta quarta.

