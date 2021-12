Justiça derruba liminar que garantia funcionamento de barracas em Ipitanga

Uma decisão do Desembargador Olindo Menezes, presidente da 1ª Região do Tribunal Regional Federal, torna sem efeito a liminar da 13ª Vara Federal, movida pelo juiz Carlos D'Ávila, que suspendia a demolição de 32 barracas de praia em Ipitanga, área de Lauro de Freitas. A decisão foi despachada no último dia 27 e publicada no Diário Oficial da Justiça Federal nesta quinta-feira, 3.

Conforme a publicação da União, o desembargador afirma que o termo de compromisso sugerido pelo município de Lauro de Freitas não foi protocolado na 13ª Vara Federal. "Se o Município acenou com uma proposta técnica e sustentável de solução, em agosto de 2010, o natural seria que a levasse aos autos do processo, para o devido encaminhamento, dentro da dialética processual. Como isso não ocorreu - pelo menos até o dia 17 último -, deixa de credenciar-se ao atendimento do pedido de suspensão de liminar, tendo-se em conta que os fatos antes aludidos - a circunstância de, na prática, as barracas serem direcionadas administrativamente para o Município de Lauro de Freitas -, em si mesmos, não atraem a força jurídica suficiente para evitar o cumprimento da determinação judicial em área física pertencente ao Município de Salvador", afirmou.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Lauro de Freitas que, à época da derrubada de barracas em Salvador, agosto de 2010, entrou com pedido de liminar para que a decisão fosse suspensa na cidade, a administração do município ainda não foi informada oficialmente sobre a ordem de demolição. Ainda aguardando um comunicado judicial, a prefeitura adianta que deverá recorrer da decisão.



A reportagem do A Tarde On Line tentou entrar em contato com a Associação das Barracas de Praia de Ipitanga e com a assessoria do Tribunal Regional Federal (TRF), mas não obteve sucesso.

adblock ativo