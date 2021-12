Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de matar jovem na Graça

A Justiça decretou, a pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a prisão preventiva de Edson Rodrigues dos Santos, nesta quinta-feira, 15. Ele é acusado de provocar a morte do jovem Kaíque Abreu, de 22 anos, que teve morte cerebral após ser agredido na saída do Carnaval.

Ao proferir a decisão, o juiz Álvaro Marques de Freitas Filho considerou a “gravidade do crime” aliada “à sua repercussão social”. Edson foi transferido para o Centro de Observação Penal, localizado no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Crime

Kaique, que morava em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi agredido pelo pintor Edson Rodrigues dos Santos, 27 anos, na madrugada da sexta passada, 9, na Graça

Edson alegou ter espancado Kaique para se vingar de uma agressão sofrida no circuito Barra-Ondina. Ele afirmou que pretendia bater em qualquer pessoa que cruzasse seu caminho.

Kaique caiu no chão após ser atingido com um soco. Em seguida, Edson teria chutado o rapaz. Após o crime, o suspeito fugiu em um caminhão.

A polícia conseguiu identificá-lo por meio da placa do caminhão.

