Justiça decreta prisão preventiva de PMs envolvidos em briga

A Justiça decretou as prisões preventivas dos soldados PM Adílson Prazeres Barbosa, de 26 anos, e Gervásio Augusto Carvalho da Silva Júnior, 29, que se envolveram numa briga generalizada, no bar "30 Segundos", no Rio Vermelho, na semana passada.

Adílson foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo em local público e uso de documento falso. Isso porque o documento de porte não batia com a numeração da arma. Já Gervásio responderá por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo em local público.

Os PMs seguem custodiados no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, até o final das investigações.

