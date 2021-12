Justiça decreta prisão de dupla por morte de servidor público

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), por meio da juíza Maria Ângela Alves Matos, decretou a prisão temporária do vendedor de carros Gabriel Bispo dos Santos, de 22 anos, e de Luciano Pinho dos Santos, 36, pelo latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o servidor público Michel Batista Santana de Sá, 35, na última quinta, 16.

Até as 19h desta segunda, nenhum dos suspeitos havia sido preso. Gabriel se comprometeu em se apresentar na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) até as 16h.

Na quinta, Michel saiu para encontrar um suposto interessado em comprar o carro veículo Honda HRV vinho, no Salvador Shopping, e foi encontrado morto por volta das 6h30 do dia seguinte atrás do condomínio Jardim Mediterrâneo, na avenida Tamburugy, em Patamares, em Salvador. A venda do veículo foi anunciada no site OLX.

Enquanto Gabriel manteve contato com Michel por 10 dias para tratar da suposta transação, Luciano atuou como motorista de Gabriel na prática do crime e o ajudou a sequestrar, torturar e assassinar Michel.

Após sequestrá-lo, Gabriel comprou pouco mais de R$ 14 mil no cartão de crédito de Michel. Advogado de Gabriel, Hudson Dantas afirma que seu cliente assume ter matado Michel e diz que o fez por achar que a venda do carro era um golpe. Isso porque, conforme a versão do suspeito, ele chegou a depositar R$ 60 mil em uma conta que não era a da vítima, mas sim de Jéssica da Silva Mattos.

“Michel me ligou e eu ainda o aconselhei a não se envolver nisso, mas acredito que ele já estava em poder dos bandidos”, afirmou o pai adotivo de Michel, o ex-vereador Arnando Lessa, 65, que contou ainda que o suspeito esteve na casa de Michel, na Prodeb onde Michel trabalhava, e almoçou com ele duas vezes.

Segundo ele, os suspeitos chegaram a sair e a voltar ao shopping com Michel já sequestrado. “Meu filho estava amarrado com fita plástica. Os hematomas no corpo do filho não foram apenas os três tiros que ele tomou na cabeça. Para ele ser enterrado, tive que fazer toda a reposição da face dele. Ele estava todo deformado”.

A OLX se posicionou sobre o assunto, lamentando a morte do servidor e afirmando que "colaborando proativamente com as autoridades no que for necessário para a apuração dos fatos".

Michel Batista de Sá, 35, foi encontrado morto em Patamares (Foto: Reprodução l Facebook

