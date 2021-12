Justiça decide nesta terça situação de terreiro em Brotas

Está marcada para 11h desta terça-feira, 4, uma audiência de conciliação do processo que envolve a desocupação do terreno onde funciona o terreiro de candomblé Ilê Axé Ayrá Izô, em Brotas. O terreno pertencia ao já falecido Ângelo Gagliano e, segundo relato da comunidade, foi doado verbalmente.

A doação teria sido em retribuição a graças alcançadas por Gagliano no terreiro. Os herdeiros foram à Justiça para recuperar a posse. A reunião acontece na 11ª Vara Cível de Salvador e será mediada pelo juiz Antônio Maron Agle Filho.

Visita - Durante a manhã desta segunda-feira, Antônio Maron Agle Filho recebeu representantes do terreiro de candomblé, além de membros do movimento negro, para tratar da ação judicial. De acordo com o juiz, a ação, que tramita na Justiça há dez anos, não especifica que o terreno abriga um espaço para o culto de religião de matriz africana.

Com a reunião, a ordem de despejo, que foi recebida pelo advogado do terreiro, Paulo Asper, na última segunda-feira, não pode ser cumprida até o final da manhã de hoje. O caso envolve a disputa por um terreno de 878 m² que abriga o espaço religioso.

