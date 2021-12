Justiça cumpre mandados na Bahia contra grupo que aplicava golpes em idosos

O Ministério Público da Bahia (MP-A) cumpriu nesta quinta-feira, 27, em Salvador, um mandado de prisão preventiva e dois de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em aposentados e pensionistas.

Denominada Operação Honora, que em latim significa respeito, a ação busca cumprir mandados contra 33 pessoas nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Ao todo, o grupo agia em 14 associações criminosas.

De acordo com o MP-RJ, as vítimas eram lesadas ao se filiarem a associações, no caso do Rio de Janeiro, Abreprev/AAPRJ e ANSP/Adeprev/Cenaat, com a desculpa de que haviam sido postuladas revisões em seus benefícios.

O grupo dizia que a revisão do benefício era "causa ganha", devido à suposta decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava o reajuste de até 28,5% e o pagamento de atrasados em aposentadorias e pensões, o que não condizia com a realidade.

Ainda segundo o órgão, a organização criminosa é comandada por Aparecido Pimenta de Moraes Arias, e um ‘núcleo familiar’ constituído por seus irmãos, irmãs, pai, sobrinho e cunhados. Havia também um ‘núcleo concorrente’, de segundo escalão, além do ‘núcleo jurídico’ que promovia cobranças da anuidade dos 'associados’.

De acordo com reportagem da Agência Brasil, Aparecido teve a prisão decretada, mas ainda não foi localizado. O pai do suspeito deve cumprir prisão domiciliar por ter idade avançada. Todos os supostos integrantes do grupo irão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa.

