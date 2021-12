Justiça converte prisões de receptadores de materiais da SSP

As prisões em flagrante dos dois homens acusados de participação no esquema de desvio de materiais da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) foram convertidas em preventivas, após solicitação do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da Polícia Civil (PC).

Apesar da solicitação para os três envolvidos, a Justiça não deferiu a do servidor envolvido nos furtos dos mais de 40 computadores. De acordo com as investigações, um servidor, que atuava com a manutenção de peças, aproveitava o acesso à sala de materiais para furtar os itens. Ele foi descoberto e denunciado pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), setor onde era lotado, e confessou o crime.

Segundo ele, o material era comercializado em um site de vendas por um dos envolvidos. O outro auxiliava no deslocamento das peças do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Por determinação da Justiça, o servidor responderá o processo em liberdade. Ele também é alvo de um Processo Administrativo Disciplinar.

adblock ativo