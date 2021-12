Justiça converte em preventiva prisão em flagrante de militar da Marinha

O militar da Marinha do Brasil Raul Teles Santos, de 21 anos, e Paulo Sérgio da Cruz Almeida, 19, tiveram as prisões em flagrante por roubo de veículo convertidas em prisões preventivas durante a audiência de custódia realizada no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF) na quarta-feira, 25. A informação foi confirmada pelo coordenador de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), Getúlio Barbosa.

A dupla foi presa, na noite da última terça, 24, por uma guarnição da 17ª CIPM (Uruguai) instantes após roubar um Renault Logan cinza, na Ribeira.

Os policiais faziam ronda, quando o proprietário do veículo os abordou afirmando que dois homens armados com pistolas haviam acabado de lhe roubar o carro. A vítima disse ainda que os bandidos o ameaçaram com as armas.

Os PMs saíram em busca dos suspeitos e os localizaram no Largo da Calçada, onde Raul e Paulo saíram de dentro do Logan e tentaram fugir. Mas foram capturados pelos policiais e levados à DRFRV.

“Raul negou a todo instante envolvimento no crime, mas tanto ele quanto Paulo foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo do Logan. A vítima disse ainda que quem deu a voz de assalto foi Raul”, afirmou Barbosa. Segundo ele, Paulo confirmou em depoimento à polícia que Raul participou do roubo.

Medidas legais cabíveis

“A Marinha do Brasil adotará as medidas legais cabíveis após ter acesso aos autos da prisão e providenciará a transferência do preso para estabelecimento prisional militar, onde o mesmo ficará à disposição da Justiça”, diz a nota enviada pelo Comando do 2º Distrito Naval.

Na quarta, Raul foi levado por representantes da Marinha para um estabelecimento prisional militar. Já Paulo foi levado ao Complexo Penitenciário, na Mata Escura.

A Marinha informou ainda que Raul é militar temporário da Reserva de 2ª Classe da Marinha, unidade na qual se alistou após cumprir o serviço militar obrigatório – o que significa que ele não é militar de carreira, apenas serve nesta unidade temporariamente, conforme a assessoria de imprensa.

