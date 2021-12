Justiça condena responsáveis pela morte de PRF a mais de 40 anos de prisão

Os responsáveis pela morte do policial rodoviário federal, Marcelo de Carvalho, que foi assassinado em 24 de setembro de 2015, no bairro da Pituba, em Salvador, foram condenados a mais de 40 anos de prisão. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 14, pela Polícia Civil.

Vitor Vagner Matos Neri, autor dos disparos, e Paulo Tiago Rabelo dos Santos, foram condenados a 56 anos, oito meses e 11 dias de prisão. Idenivaldo Santos de Oliveira, a 58 anos e quatro meses, e Edvandro Carvalho de Santana, a 47 anos, sete meses e 15 dias de reclusão.

De acordo com a Polícia Civil, a setença dessas condenações foi publicada na sexta-feira, 10.

Relembre o caso

Marcelo estava em um bar na rua Ceará e foi baleado durante uma tentativa de assalto, quando os criminosos perceberem que a vítima era um policial.

adblock ativo