Justiça bloqueia conta do Sindicato dos Rodoviários

O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) bloqueou a conta do Sindicato dos Rodoviários na noite desta terça-feira, 27. De acordo com a assessoria do órgão a medida foi tomada para garantir o pagamento da multa de R$ 100 mil estipulada pelo próprio TRT, devido o descumprimento da manutenção mínima da frota.

A Justiça determinou na segunda-feira, 26, a manutenção de 70% da frota de 3 mil ônibus, que devem circular em horário de pico (entre 4h30 e 8h30 e das 17h às 20 horas) e 50% nos demais horários. Mas os rodoviários não aceitaram obedecer a liminar da desembargadora Débora Machado.

