Justiça avalia pedido de novo julgamento de guarda municipal

Será analisado nesta quinta-feira, 8, pelo Tribunal de Justiça da Bahia recurso da ação penal contra o guarda municipal José Pereira da Conceição Júnior, preso desde 2011 sob acusação de assassinar a adolescente Adriane Maria de Melo, 16. Se o recurso for acatado, ele terá direito a outro julgamento.

Condenado a 24 anos em regime fechado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari, Júnior cumpre pena na penitenciária Lemos de Brito, mas segue afirmando que é inocente. E diz ter provas que atestam que seria impossível ter cometido o crime.

Segundo versão sua e de familiares, no dia 28 de junho de 2011, ele estava reunido com os vizinhos na rua Vila Operária, no Curuzu, celebrando o Dia de São Pedro.

Esposa reafirma

Iralva Lima, 43, esposa de José Pereira, diz: "Eu disse isso desde a primeira vez. Se eles não queriam acreditar na minha história, porque sou mulher dele, que ao menos escutassem os vizinhos, que falam a mesma coisa. Passamos o dia todo na rua e, na hora que o crime aconteceu, estávamos na casa de Regina (vizinha). Infelizmente, Zé é preto e pobre, virou bode expiatório de um crime brutal".

A crença na inocência do guarda municipal (que foi preso 40 dias após o crime, no dia 19 de agosto de 2011, quando saía do trabalho) não é restrita à família dele. A iniciativa de pedir um recurso para que José Pereira tenha um novo julgamento partiu de um grupo de estudantes e professores do Universidade Católica de Salvador, coordenado pela professora de direitos humanos, Jaíra Capistrano.

"Fiquei sabendo do caso por um aluno e, ao estudar o processo, vi que tinha falhas. A forma como a comunidade reagiu também à prisão de José Pereira demonstra que ele é inocente. Em casos de crimes bárbaros, como estupro, a população costuma ficar revoltada e isso não aconteceu onde ele mora. Muito pelo contrário, estão mobilizados para comprovar a inocência dele", resume a professora da UCSal.

Jaíra Capistrano citou as possíveis falhas que o processo apresenta. "Ele foi preso apenas tendo como prova o testemunho de um garoto de 17 anos, namorado da vítima. Em casos como esse, devido à falta de provas, deve ser levado em conta o principio de indúbio pró réu onde, na dúvida, a pena é a favor do acusado. Não se pode culpar alguém apenas com um testemunho, é uma prova falha, vulnerável. Nesse caso, inclusive, a testemunha é também vítima. O garoto estava com a namorada na hora do crime, ele também foi coagido pelo autor do homicídio", diz.

Retrato falado

As diferenças entre José Pereira e o retrato falado apresentado pela Polícia Civil do suspeito de ter cometido o crime também são apresentadas como indicativo de sua inocência. "José é baixo, acho que tem estatura de 1m67, tinha 44 anos quando foi preso e, mesmo tendo habilitação, ele não dirige. O acusado foi descrito como sendo um homem alto, com idade média de 25 anos. E estava em um carro preto; o carro de José Pereira é prata. Esperamos que o recurso seja aprovado e ele tenha direito a um novo julgamento", torceu.

Por meio da assessoria do Tribunal de Justiça, a juíza Mariana Deiró de Santana Brandão, da 1ª Vara Criminal de Camaçari (que conduziu o júri e determinou a pena de 24 anos e quatro meses) disse que não tinha condições de comentar o caso, pelo tempo que ocorreu. "São vários julgamentos. Para o juiz é complicado lembrar de cada caso. Não tem como comentar".

