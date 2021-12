Juristas abrem Congresso da Academia de Letras Jurídicas

Teve início na manhã desta quarta-feira, 11, o I Congresso Nacional da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves.

O evento, que se estende até sexta, 13, terá palestrantes como a ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Cláudio Brandão.

O encontro abrange várias áreas do direito e o custo para os participantes varia de R$ 120 a R$ 150. Entre os temas discutidos estão: o novo Código de Processo Civil (CPC), a repercussão dele no processo trabalhista, no direito da família, na atividade empresarial; terceirização; previdência social; lei anticorrupção, além de assuntos como lavagem de dinheiro e colaboração premiada.

A abertura do evento foi feita pelo professor Fredie Didier Jr., que falou sobre o impacto do novo CPC no processo empresarial. Já o encerramento será feito pelo ministro Cláudio Brandão (Tribunal Superior do Trabalho - TST), que falará sobre "Uniformização de Jurisprudência", e pela ministra aposentada do STJ Eliana Calmon, que abordará "Lei Anticorrupção e compliance".

Na programação, há ainda a participação professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba), juízes, procuradores e coordenadores de cursos. "Aqui estão reunidos juristas de envergadura nacional", disse o presidente da academia, César de Faria Jr.

Segundo o presidente da academia, o intuito é buscar a aproximação com a sociedade. "Quando tomamos posse na academia em março deste ano, anunciamos que iríamos enfrentar o desafio de fazer o primeiro congresso nacional da academia. Nosso objetivo é aproximar cada vez mais a academia da sociedade. Entendemos que nós acadêmicos pertencemos à academia, mas ela deve pertencer a toda a sociedade", frisou.

De acordo com Faria, há na academia vários projetos que buscam esse objetivo. "Constituímos uma comissão de reforma política institucional para os temas do momento que tem publicado em A TARDE uma série de artigos. Desta comissão resultou um painel deste seminário", ressaltou.

