Júri popular do suspeito de matar Moa do Katendê é adiado para novembro

Foi adiado para 21 de novembro o júri popular de Paulo Sérgio Ferreira, 37 anos, suspeito de assassinar com 12 facadas o mestre de capoeira Moa do Katendê. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a remarcação da data atendeu a um pedido formal feito por meio de petição pelo Defensor Público que atua no processo.

O defensor alegou, segundo o TJ, que não poderá patrocinar a defesa do réu em plenário, no próximo dia 11 de setembro, como estava agendado. O motivo é em virtude de compromissos institucionais assumidos na mesma data.

adblock ativo