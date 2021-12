Júri popular de suspeito de matar Moa do Katendê é marcado para setembro

Paulo Sérgio Ferreira, 37 anos, suspeito de assassinar com 12 facadas o mestre de capoeira Moa do Katendê, de 63 anos, em 8 de outubro do ano passado, vai a júri popular no dia 11 de setembro deste ano, às 8h30, no Fórum Ruy Barbosa. Conforme informações do Tribunal da Justiça da Bahia (TJ-BA), a sessão foi estabelecida na última terça-feira. Ele será julgado por homicídio duplamente qualificado por intenção fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

O TJ-BA já havia divulgado, em abril passado, que Paulo Sérgio iria a júri popular, mas a data ainda não tinha sido definida. Sérgio tornou-se réu após a Justiça aceitar a denúncia do Ministério Público Estadual da Bahia (MP-BA) no dia 22 de outubro de 2018.

Conforme informações do promotor de Justiça do MP-BA, Davi Gallo, a pena terá um acréscimo por conta da idade de Moa. "A Constituição Federal prevê que os crimes dolosos contra a vida sejam sempre julgados por tribunal popular. O juiz que fundamenta essa decisão, mas eu não creio que essa pena passe de 25 anos de reclusão", frisou.

O julgamento será presidido pela juíza Gelzi Maria Almeida e o promotor Cássio Marcelo Santos. O suspeito que está detido em regime fechado, sendo condenado, dependendo do recurso ou não, pode ser encaminhado para a Penitenciária Lemos de Brito, na capital baiana.

"Por ser um caso que movimentou o mundo, além de ter tido tramitação rápida na Justiça, fiquei muito feliz. Vamos dar um basta e solucionar esse caso. Que seja feita Justiça" disse a filha de Môa, Jesse Mahi.

Relembre o caso

O mestre de capoeira e compositor Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Katendê, foi morto a facadas na noite de 7 de outubro de 2018. O crime aconteceu após uma discussão sobre política no Bar do João, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador.

O autor do crime, Paulo Sérgio, eleitor do então candidato à presidência Jair Bolsnaro, não concordou com a posição política de Moa, que era contrária e estava com um grupo que votava no PT. O criminoso foi em casa, pegou uma faca e desferiu 12 golpes contra a vítima. Sérgio foi preso e confessou o crime à polícia, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo