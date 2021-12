Júri da médica Kátia Vargas reúne centenas de pessoas no Fórum Ruy Barbosa

O primeiro dia do júri da médica Kátia Vargas - acusada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por homicídio triplamente qualificado - já movimenta o Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, na manhã desta terça-feira, 5. Centenas de pessoas que se inscreveram para acompanhar o julgamento enfrentaram fila para acessar as dependências do Salão do Júri, que foi aberto às 8h.

Ao todo, são 423 vagas, distribuídas para as pessoas com senha, imprensa e familiares da médica e dos irmãos Emanuel e Emanuelle Dias, mortos no acidente de trânsito do qual a ré é acusada, em 2013.

Segundo o advogado de acusação Daniel Keller, a mãe das vítimas, Marinúbia Gomes Barbosa, chegou ao local por volta de 6h30 e entrou pela porta lateral do fórum. "Ela está um pouquinho abalada, sob uso de medicamentos, mas está tranquila em relação ao resultado e acredita na condenação. As provas são fartas", afirmou.

A ré tem a prerrogativa de não comparecer ao júri, por estar em liberdade provisória. Entretanto, o advogado acredita que ela esteja presente. "Ela tem o direito de não comparecer, mas acredito que venha, até porque, dentro da lógica da defesa, ela vem apresentar os fatos e, a partir daí, teremos a oportunidade de interrogá-la", ressaltou.

Já o promotor adjunto Davi Gallo conversou com a imprensa na sua chegada ao local, na companhia do promotor Luciano Assis.

"Há prova pericial, testemunhal, de todo o jeito. Esperamos o que toda a sociedade espera", disse ele.

Rito

A sessão desta terça começará com o sorteio de sete dos 15 jurados escolhidos para o julgamento de Vargas, quando será formado o conselho de sentença.

Logo após o juramento, os jurados ficarão incomunicáveis, sem poder manifestar opinião a respeito do processo.

O primeiro dia de sessão será marcado pela instrução, quando serão ouvidas as dez testemunhas do caso (cinco para cada lado). É previsto, também, que a ré seja interrogada, caso ela compareça ao tribunal. Passada essa etapa, será iniciado o debate entre a defesa e a acusação.

Primeiro, a fala cabe ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), além do assistente de acusação, que terão 90 minutos para expor as argumentações. Na sequência, será a vez de a defesa de Vargas se pronunciar por igual período.

Caso o MP-BA, representado pelos promotores de justiça Luciano Assis e Davi Gallo, considere necessária a réplica, a acusação terá mais uma hora para fazê-la. Do mesmo modo, a defesa terá direito ao uso da tréplica pelo mesmo tempo.

A juíza presidente da sessão estimou que o resultado do julgamento poderá ser definido em até dois dias.

Caso isso aconteça, os jurados deverão ser levados para um hotel, onde permanecerão incomunicáveis, sem acesso a internet e televisão, sob vigilância de um oficial de justiça.

