Julho das Pretas: Estudantes discutem empoderamento feminino e resistência negra

Compondo a agenda de comemorações do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de Julho, o encontro ‘Fala, menina’ aconteceu nesta sexta-feira, 26, no Colégio Estadual Thales de Azevedo. Os estudantes discutiram sobre empoderamento feminino, resistência negra e educação para as relações étnico-raciais.

Durante o encontro, ocorreram apresentações musicais e de dança; poesia e debate, envolvendo os estudantes do Coletivo Crespo, grupo que atua no combate ao racismo através da música e debates com jovens nas escolas.

O evento teve participação da rapper e professora de História Preta Rara.

adblock ativo