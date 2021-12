Julgamento de recurso de guarda municipal é adiado

Foi adiado para o dia 15 o julgamento do recurso da ação penal do guarda municipal José Pereira da Conceição Júnior, preso desde 2011 pelo assassinato da adolescente Adriane Maria de Melo. Condenado a 24 anos de prisão, em regime fechado, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari, ele cumpre pena na Lemos Brito, mas nunca confessou o crime e se dizer inocente. Daí o pedido de novo júri.

O criminalista Marco Melo é o novo advogado de defesa do caso. A família de José Pereira defende que no dia do crime, 28 de junho de 2011, ele participava de uma festa com vizinhos na rua Vila Operária, no Curuzu, onde era celebrado o Dia de São Pedro.

adblock ativo