Julgamento de PMs acusados de matar artista é adiado

O julgamento dos policiais militares acusados de matar o artista circense, Ricardo Matos dos Santos, em janeiro de 2008, que deveria ocorrer na tarde desta quarta-feira, 3, foi transferido para o dia 10 de dezembro. O adiamento é devido ao não comparecimento de três testemunhas de acusação do caso.

Os soldados Marco Antônio Carvalho Santa Bárbara, José Roberto dos Santos e Adilson José da Silva Souza, lotados na 39ª Companhia Independente (Imbuí/Boca do Rio), são acusados do homicídio do artista em 22 de janeiro de 2008, enquanto a vítima jogava futebol na Comunidade do Bate Facho, em Pituaçu.

