O julgamento da médica Kátia Vargas, suspeita de matar o casal de irmãos Emanuel e Emanuelle Gomes Dias em 2013, foi adiado para 5 de dezembro. Inicialmente, o júri estava marcado para ocorrer no dia 7 de novembro, mas a data foi alterada a pedido da defesa.

O advogado da médica argumentou que vai participar de um outro julgamento na Corte Federal de Justiça Americana, em Nova Iorque, no dia 6 de novembro. De acordo com a defesa, é imprescindível a presença do defensor tanto no julgamento que vai ocorrer nos Estados Unidos como em Salvador, já que "ambos os casos apresentam contornos indiscutíveis de complexidade".

Entenda o caso

A médica Kátia Vargas é acusada de atingir com seu carro a moto dos irmãos Emanuel e Emanuelle estavam, na avenida Oceânica, em Ondina. O caso aconteceu no dia 11 de outubro de 2013 e culminou na morte dos jovens.

Kátia responderá por homicídio triplamente qualificado (por motivo fútil, perigo comum e por utilização de recursos que impossibilitaram a defesa das vítimas).

Julgamento de Kátia Vargas é adiado a pedido da defesa

